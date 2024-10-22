 Больше, чем деньги | Переосмысление жизнеспособности СМИ в цифровую эпоху | Публикации | DW | 22.10.2024
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Публикации

Больше, чем деньги | Переосмысление жизнеспособности СМИ в цифровую эпоху

новую модель жизнеспособность СМИ для времени, когда они сталкиваются с большими трудностями, стремясь предоставлять качественную информацию и в то же время держаться на плаву в финансовом плане.

Discussion paper: More than money | Rethinking Media Viability in the digital age

Этот документ представляет новую модель жизнеспособность СМИ для времени, когда они сталкиваются с большими трудностями, стремясь предоставлять качественную информацию и в то же время держаться на плаву в финансовом плане. Большинство трудностей вызваны переходом на цифровые технологии, который нарушил привычные бизнес-модели и изменил потребительские привычки аудитории. Мы готовы доказать, что необходим более широкий взгляд на жизнеспособность СМИ, который выходит за рамки финансовых вопросов. Наша модель содержит пять измерений – экономика, политика, контент, технологии и общество — и три уровня: медиакомпании, сеть контактов и внешние условия. Эта модель позволяет создать условия для развития более эффективных стратегий и проектов по жизнеспособности СМИ.

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Больше, чем деньги

Discussion paper