Магистерская программа - это четырехсеместровая очная программа. Учебный план объединяет дисциплины "СМИ и развитие", "Журналистика", "Коммуникации" и "Управление СМИ".

Это совместный проект Боннского университета, Боннского университета прикладных наук Рейн-Зиг и Deutsche Welle, международной вещательной компании Германии со штаб-квартирой в Бонне.

Эта уникальная магистерская программа проводится на английском языке и предназначена для молодых студентов из развивающихся стран и стран с переходной экономикой, имеющих опыт работы в СМИ.

Программа предлагает беспрецедентное сочетание исследований, лекций и практического опыта и готовит студентов к карьере в индустрии коммуникаций и СМИ. Поскольку СМИ все больше вписываются в глобальный контекст, важно, чтобы специалисты в области СМИ понимали тесную связь между СМИ и сотрудничеством в области развития.

Магистерская программа готовит студентов - личностно и профессионально - к тому, чтобы стать компетентными экспертами в области СМИ. Студенты приобретут теоретические знания и практические навыки, необходимые для карьеры в секторе СМИ. Они смогут соответствовать конкретным профессиональным требованиям, обладая опытом и коммуникативной независимостью.

Магистерская программа готовит наших выпускников к трудностям руководящих должностей в международной сфере СМИ.