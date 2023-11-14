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Bonn Studierende IMS Master Studiengang

International Media Studies

Медиаменеджмент. Журналистика. Сотрудничество в целях развития.

Магистерская программа - это четырехсеместровая очная программа. Учебный план объединяет дисциплины "СМИ и развитие", "Журналистика", "Коммуникации" и "Управление СМИ".  

Это совместный проект Боннского университета, Боннского университета прикладных наук Рейн-Зиг и Deutsche Welle, международной вещательной компании Германии со штаб-квартирой в Бонне.  

Эта уникальная магистерская программа проводится на английском языке и предназначена для молодых студентов из развивающихся стран и стран с переходной экономикой, имеющих опыт работы в СМИ.  

Программа предлагает беспрецедентное сочетание исследований, лекций и практического опыта и готовит студентов к карьере в индустрии коммуникаций и СМИ. Поскольку СМИ все больше вписываются в глобальный контекст, важно, чтобы специалисты в области СМИ понимали тесную связь между СМИ и сотрудничеством в области развития.  

Магистерская программа готовит студентов - личностно и профессионально - к тому, чтобы стать компетентными экспертами в области СМИ. Студенты приобретут теоретические знания и практические навыки, необходимые для карьеры в секторе СМИ. Они смогут соответствовать конкретным профессиональным требованиям, обладая опытом и коммуникативной независимостью.  

Магистерская программа готовит наших выпускников к трудностям руководящих должностей в международной сфере СМИ. 

Контакт
International Media Studies: Registrar’s office, Ira Fröhlich and Irene Najjemba

Registrar's office

Mon - Fri | 9 am - 4 pm (UTC+1)

E: ims@dw.com

T:+ 49.228.429-2892

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Аккредитация

Магистерская программа аккредитована Агентством по обеспечению качества через аккредитацию учебных программ (AQAS).

Master francophone en journalisme international (MFJI)