Les médias libres sont de plus en plus menacés. Partout dans le monde, des professionnels des médias sont intimidés, persécutés ou font l'objet de poursuites judiciaires. Ce sont des menaces pour la démocratie. La DW Akademie aide les journalistes à faire face aux pressions et à instaurer un environnement sécurisé. Si cela est nécessaire, nous contribuons à la reconstitution d'équipes rédactionnelles en exil.