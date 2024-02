La DW Akademie, le centre de la Deutsche Welle pour le développement international des médias, la formation journalistique et le transfert de connaissances, propose une série d'ateliers pour les professionnels des médias en Tunisie, Algérie et Mauritanie. Ces ateliers font partie du projet " Parler environnement : médias et société civile s’emparent des enjeux écologiques ", financé par le ministère fédéral allemand des affaires étrangères (Auswärtiges Amt). Son objectif est de soutenir les professionnels des médias dans la production d'articles et de productions journalistiques de haute qualité sur les questions environnementales de la région MENA.

Durée de l’appel : 1ier - 29 février 2024

Programme :

kick-off et première formation du 6 au 10 Mai 2024 à Nouakchott (en présentiel)

Activités et accompagnement à partir de juin 2024 en ligne (ateliers et coaching)

Conférence multipartite en octobre 2024

Éligibilité :

Les professionnel.le.s des médias et les journalistes citoyen.ne.s, les blogueurs/blogueuses et influenceurs/influenceuses (minimum 1-2 ans d’expérience professionnelle) de Mauritanie et d’Algérie

Expérimenté.e.s ou fortement motivé.e.s par le thème du journalisme environnemental et/ou du changement climatique

La maîtrise écrite et orale du français ou de l'arabe est obligatoire

Un exposé thématique sur les aspects environnementaux que vous souhaitez traiter dans vos productions médiatiques (1 page maximum, en y incluant une estimation du coût de production*) sera un plus pour votre candidature.

L'accès à un ordinateur portable ou un PC avec une connexion Internet stable est une condition préalable à la participation aux ateliers de formation (la participation à la formation en ligne via un smartphone / téléphone portable ne sera pas possible).

Nous acceptons les candidatures individuelles ainsi que les candidatures en équipe (deux personnes au maximum par équipe).

Nous envisageons de respecter la parité homme-femme.

Nous encourageons les personnes appartenant à des groupes marginalisés et les personnes ayant un handicap à postuler.

Notre offre :

Une formation au journalisme de qualité, axée sur la production médiatique

Plusieurs bourses individuelles de recherche et de production pour les participant.e.s sélectionné.e.s. | *bourses de production d’un maximum de 350€

Comment postuler

En remplissant ce formulaire : https://forms.gle/ECeYXyugBSAj3VoE9

Pour plus d’infos : Écrivez-nous sur parler.environnement@dw.com

Parler environnement : médias et société civile s'emparent des enjeux écologiques

Que proposons-nous ? La DW Akademie propose une série d'ateliers de formation interactifs (en ligne et en présentiel) en français et en arabe sur le journalisme environnemental, réunissant des professionnel.le.s des médias de Tunisie, de Mauritanie et d'Algérie.

Les ateliers viseront à donner aux participant.e.s les moyens de produire des sujets journalistiques de haute qualité sur un thème lié à l’environnement. Les participant.e.s qui auront suivi avec succès la série de formations et réalisé un ou plusieurs productions journalistiques se verront remettre un certificat.

À la fin du projet, une conférence multipartite réunira des représentant.e.s des médias, des expert.e.s et des activistes du Maghreb. L’objectif : discuter de la couverture médiatique actuelle et du rôle du journalisme sur les questions environnementales et climatiques auxquelles la région est confrontée.

Par ailleurs, la DW Akademie offrira des bourses de recherche et de production pour les propositions/pitchs sélectionnés. Au total, jusqu’à 8 boursiers seront sélectionnés en 2024.

Nous accueillerons favorablement les idées qui mettent l'accent sur la manière dont les communautés locales font face à ces changements. Nous apprécions tout particulièrement les concepts qui mettent l'accent sur des solutions potentielles aux défis écologiques.

Les formats médiatiques que vous choisirez (intégrant votre histoire/sujet) devront être particulièrement attractifs pour les jeunes et jeunes adultes (y compris pour les médias sociaux de tous types, avec la vidéo comme élément principal ou complémentaire de votre production, etc.).

Les candidat.e.s qui n’auront pas remis leurs pitchs de recherche ou d'histoire avec leurs demandes de participation auront la possibilité de le faire tout au long de la première formation à Nouakchott en mai.

Déroulement et éligibilité détaillée

La série d’ateliers débutera par un événement de lancement (kick-off) in situ avec un atelier de formation, du 6 -10 mai 2024 à Nouakchott en Mauritanie. Ensuite des activités en ligne (ateliers de formations et sessions de coaching) auront lieu entre juin et septembre 2024. Enfin, en octobre 2024, une conférence multipartite sur le journalisme environnemental organisée en Tunisie marquera la clôture du projet.

La participation à l'événement de lancement (kick-off), aux ateliers et à la conférence finale est obligatoire.

La DW Akademie prendra en charge les frais de voyage, d'hébergement, de restauration et de visa des participant.e.s.

Les candidat.e.s doivent achever leurs productions journalistiques dans les délais impartis, à savoir d’ici fin septembre 2024.

Les organisations médiatiques qui prévoient d'envoyer des employé.e.s pour participer à ce projet doivent leur accorder un congé pour les journées de formation (en ligne et en présentiel) ainsi que pour la conférence sur le journalisme environnemental en Tunisie en octobre 2024.

Les candidat.e.s sont sélectionné.e.s sur la base de la candidature écrite. Des entretiens en ligne auront ensuite lieu début mars. Ensuite, la décision finale sera prise et communiquée au début du Ramadan.

Comment postuler ?

En répondant à notre appel à participation, jusqu’au 29 février 2024 :

https://forms.gle/ECeYXyugBSAj3VoE9

Pour plus d’infos : écrivez-nous sur parler.environnement@dw.com