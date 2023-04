L'innovation au service du dialogue

L'innovation pour le dialogue se concentre sur la transformation numérique en cours du dialogue public et sur les opportunités et les risques qui y sont associés. La technologie offre des possibilités infinies de partager des informations et de participer à des discussions publiques, mais elle comporte également des obstacles tels que l'inégalité d'accès, les barrières linguistiques, les distorsions algorithmiques et les réglementations gouvernementales. Le programme Innovation pour le dialogue encourage l'innovation afin d'améliorer le dialogue public dans la sphère numérique, sans barrières et à l'abri des restrictions et des tentatives de manipulation.