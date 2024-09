La DW Akademie et l’École Publique de Journalisme de Tours (EPJT) lancent un Master francophone en journalisme international

Ils sont originaires du Maroc, de Tunisie, du Sénégal, du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire. Les dix premiers étudiants débuteront leurs études à Bonn à la rentrée de 2024-2025. Ce sont de jeunes journalistes issus de pays d’Afrique francophone qui sont venus de pays d’Afrique francophone pour poursuivre leurs études à l’étranger et contribuer ensuite au renforcement des médias dans leur pays.

Fruit d’un partenariat entre l’École Publique de Journalisme de Tours (EPJT), l’Université de Tours et la DW Akademie, le MFJI s'adresse aux professionnels des médias des pays francophones d'Afrique du Nord et de l'Ouest. Le MFJI s’appuie sur l’expérience acquise par la DW Akademie dans le cadre du master anglophone International Media Studies qui reçoit, tout comme lui, le soutien financier du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement.

François Delattre, ambassadeur de France en Allemagne : "Le Master francophone en journalisme international est une excellente initiative de la DW Akademie et de l’École Publique de Journalisme de Tours, que je salue vivement. C’est un magnifique exemple de coopération franco-allemande, qui va au-delà de la coopération bilatérale, en s’adressant avant tout aux jeunes des pays d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest. Le lancement de ce master témoigne enfin d’un véritable intérêt outre-rhin pour la promotion du journalisme francophone. J’ai été ravi d’accueillir les premiers étudiants du programme à l’Ambassade de France. Je souhaite de tout cœur un plein succès au programme et à ses futurs et chanceux bénéficiaires."

Dr Bärbel Kofler, secrétaire d'État parlementaire auprès du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) : "La désinformation est l'un des plus grands défis de notre temps. C'est pourquoi, nous avons besoin de journalistes ayant suivi une formation de qualité. Car, comment prendre de bonnes décisions et comment des élections peuvent être considérées comme justes, si personne n’est en mesure de distinguer les faits de rumeurs ou de tentatives de manipulation ? Les médias indépendants et fiables qui informent en se fondant sur des faits sont essentiels à la formation de l'opinion publique au sein d'une démocratie. Ils jouent tout autant un rôle clé dans le développement pérenne des sociétés à l'échelle mondiale."

Peter Limbourg, directeur général de la Deutsche Welle (DW) : "A travers le MFJI, nous permettons à de jeunes journalistes talentueux de renforcer la liberté de la presse, d'information et d'opinion dans leur pays d'origine. Ainsi, le nouveau master s'inscrit parfaitement dans les objectifs et l'identité de la DW Akademie et de la Deutsche Welle. Les médias libres ont besoin de professionnels bien formés. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer au renforcement des compétences de ces derniers dans les pays francophones avec le MFJI. Nous avons trouvé en l'EPJT un partenaire reconnu en France et dans le monde francophone."

Dr Laurent Bigot, directeur de l’École Publique de Journalisme de Tours : "Le MFJI est le prolongement efficace des actions de coopération déjà entreprises par l’EPJT depuis de nombreuses années dans un grand nombre de pays du continent africain, au profit de la formation et de l’aguerrissement des journalistes et des médias, ainsi que de la lutte contre la désinformation. Coopérer avec la DW Akademie dans ce domaine renforce indubitablement l’expertise et l’impact de nos programmes au profit d’un journalisme francophone de qualité !"

Master en formation continue, le MFJI s'adresse à des jeunes professionnels francophones du secteur des médias, qui souhaitent renforcer leurs compétences – en journalisme et en management des médias – et leurs perspectives professionnelle et internationale. Il s'adresse en particulier à des professionnels issus de pays francophones d’Afrique du Nord et de l'Ouest, que sont notamment la Tunisie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso.

Ce programme est financé par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement. Les étudiants bénéficient d’une bourse d’excellence couvrant les frais de scolarité et de vie pendant la totalité du cursus.

Bonn, Tours et le monde francophone

Le MFJI est un master en deux ans, qui se déroule successivement en trois lieux : à Bonn (Allemagne), à Tours (France) et dans le pays d'origine des étudiants. Les deux premiers semestres ont lieu au siège de la DW Akademie à Bonn. Ils s’articulent autour de cinq piliers : les pratiques journalistiques ; le journalisme spécialisé ; le management des médias ; médias, sociétés et information ; expression et langues.

Les étudiants passent ensuite le troisième semestre et une partie du quatrième au sein de l’École Publique de Journalisme de Tours. Ils y intègrent la promotion du master 2 en journalisme de l’EPJT et ont la possibilité de se spécialiser dans un média de leur choix. Résolument tourné vers l’international par sa structuration et ses contenus de formation, le MFJI offre à ses étudiants une meilleure ouverture au monde et une opportunité de découvrir de nouvelles perspectives journalistiques.

La fin du quatrième semestre consiste en un stage de trois mois dans le pays d'origine des étudiants, facilitant ainsi la poursuite de leur carrière à la suite de l’obtention du diplôme. Ce stage peut être effectué auprès d’un média partenaire de la DW Akademie.

A l’issue de deux années de formation, les étudiants se voient délivrer un diplôme de master en journalisme de l’Université de Tours. De plus, ils reçoivent une attestation de réussite délivrée conjointement par la DW Akademie et l’École publique de Journalisme de Tours.

Notre université partenaire

L'École Publique de Journalisme de Tours (EPJT – Université de Tours) compte parmi les 14 écoles de journalisme françaises reconnues par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi des journalistes (CPNEJ). Elle dispose de plus de 50 ans d'expérience dans la formation initiale et continue des journalistes, en France comme dans le monde francophone. Elle est, en outre, spécialisée dans la formation et la recherche en fact-checking, en lutte contre la désinformation et en Education aux médias et à l’information (EMI).

L’offre de formation académique de la DW Akademie

Le MFJI vient compléter l'offre de formation de niveau universitaire proposée jusque-là en anglais par la DW Akademie. Lancé en 2009 à Bonn, le master International Media Studies a été créé en complément des projets régionaux de développement médias de la DW Akademie. Dispensé en coopération avec l’Université des Sciences appliquées Bonn-Rhein-Sieg et l'Université de Bonn, ce cursus a formé plus de 260 experts en médias – issus notamment de pays en coopération avec le ministère fédéral du Développement économique et de la Coopération, de même que d'autres en développement et en émergence – depuis son lancement. Le master anglophone accueille chaque année environ 30 étudiants.