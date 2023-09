Intégrer la prochaine promotion du MFJI

Le MFJI s'adresse en particulier à des professionnels des médias issus de pays francophones partenaires de la coopération allemande au développement en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Il s'agit notamment de la Tunisie, du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Burkina Faso.

Ainsi, les dossiers de candidats résidant de manière permanente dans l’un des pays d'Afrique du Nord ou d’Afrique de l'Ouest cités ci-dessus seront examinés en priorité.

Critères de sélection

Pour vous portez candidat, vous devez répondre aux critères suivants :

1. diplôme de l’enseignement supérieur

Vous devez être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur au moins de niveau licence (soit 180 crédits, bac+3). Bien qu’ouvert à toutes les disciplines, les candidatures de diplômés en sciences de l’information et de la communication feront l’objet d’une attention particulière.

2. expérience professionnelle

Vous devez attester d’expérience professionnelle d'au moins un an dans les médias et le journalisme. Les stages, les expériences de bénévolat et de volontariat dans l’un de ces domaines sont pris en compte. Il vous faut fournir un justificatif sous forme de certificat de travail, d’attestation de stage ou de lettre de recommandation.

3. maîtrise du français : niveau C1 (utilisateur expérimenté)

Vous devez obligatoirement justifier d’une certification de langue française de niveau C1 ou C2 (DALF ou TCF tout public en cours de validité).

Il est en outre apprécié :

connaissances en anglais : niveau B1 (utilisateur indépendant).

Des connaissances de niveau B1 ou supérieur sont un atout pour étudier en Allemagne et suivre les enseignements dispensés en anglais. Toutefois, une certification en langue anglaise n’est pas exigée.

Vous n’avez pas le niveau B1 au moment du dépôt de candidature ? Si votre candidature est retenue, il vous sera vivement recommandé de suivre un cours d’anglais dans votre pays de résidence avant d’intégrer le master.

Calendrier et procédure d’admission

La candidature au MFJI s’effectue exclusivement en ligne. La plateforme dédiée sera accessible à partir du 1er novembre 2023.

La procédure d’admission se déroule en deux temps. Elle comprend une phase d’admissibilité sur dossier, puis un entretien oral d’admission pour les candidats dont le dossier a été retenu.

Phase d’admission

Les évaluateurs étudient les dossiers en fonction du parcours académique, du parcours professionnel, du projet personnel et professionnel ainsi que de l’engagement social et citoyen du candidat. Seuls les dossiers complets sont pris en compte.

Phase d’admissibilité

Les candidats dont le dossier a été retenu sont convoqués à un entretien. Cet entretien permet au jury de sélection d’évaluer plus en détail le parcours et le projet du candidat. Il offre aussi l’occasion de répondre aux questions du candidat.

Les entretiens se feront à distance en février/mars 2024. Après délibération, les résultats seront annoncés par e-mail au plus tard en avril 2024.

Vous avez des questions sur la procédure d’admission, les critères d’éligibilité ou sur le calendrier ?

Contactez l’équipe pédagogique du MFJI : mfji@dw.com