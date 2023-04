Les médias sociaux et l'internet étant de plus en plus attaqués, il est désormais essentiel de comprendre et de défendre les droits numériques pour le développement des médias internationaux. Le catalogue des droits numériques de DW Akademie explique et analyse certaines des questions les plus pressantes en matière de liberté d'expression et d'information en ligne, des fermetures d'Internet à l'ouverture des données.