Des médias libres. Des opinions libres. Des personnes libres.

Présentant des projets sélectionnés en Europe de l'Est, en Amérique latine, en Afrique, en Asie et dans la région MENA, le film illustre le travail de la DW Akademie en faveur de médias libres et indépendants et de l'accès à des informations fiables pour surmonter les conflits, les guerres et les crises, pour identifier les injustices et pour renforcer la transparence et la démocratie.

Environ 85 % de la population mondiale, soit près de 7 milliards de personnes, subissent actuellement un recul de la liberté des médias dans leur pays. Sur les réseaux sociaux, les algorithmes amplifient la colère, la haine et l'insécurité. Alors que les médias indépendants luttent pour leur survie économique, les autocrates, qui disposent de ressources apparemment illimitées, atteignent des publics de plus en plus larges. En outre, les professionnels des médias du monde entier sont menacés, attaqués ou arrêtés arbitrairement à un moment où l'on a le plus besoin d'eux.

Grâce au financement du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, du ministère fédéral allemand des affaires étrangères et de l'Union européenne, la DW Akademie et ses partenaires travaillent activement à la promotion des médias libres et de l'éducation aux médias par le biais de formations, de conseils et de réseautage à l'échelle mondiale.