Wir sind dort, wo wir gebraucht werden

Die enge Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen in 72 Entwicklungs- und Schwellenländern ist unsere Stärke. Damit wir noch besser zusammenarbeiten können, bauen wir kontinuierlich Akademiebüros und Außenstellen auf. So kamen im Jahr 2022 ein neues Büro der DW Akademie in Burkina Faso und 2023 eines in Mexiko hinzu. Die 16 Außenstellen ergänzen unsere zehn Akademiebüros zu einem weltweiten Netz von Expertinnen und Experten der Medienentwicklung. Unsere dezentrale Organisationstruktur garantiert, dass wir dort sind, wo wir gebraucht werden.