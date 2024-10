Volontariat 2026-2027: Jetzt bewerben

„Tough, intense and totally worth it “. So beschreibt die ehemalige Volontärin Anooshay Abid das Volontariat bei der Deutschen Welle. Und auch in diesem Jahr sucht die DW kreative Menschen aus der ganzen Welt, die sich für eine qualitativ hochwertige journalistische Ausbildung bei einem internationalen Sender interessieren und den Journalismus der Zukunft mitgestalten wollen.

Die bezahlte, 18-monatige Redaktionsausbildung gilt als eine der erfolgreichsten in Deutschland und darüber hinaus. Sie deckt unterschiedlichste Bereiche ab, wie TV-Moderation, Multimedia-Storytelling, Datenjournalismus und die Arbeit mit AI-Tools, in Seminaren, Workshops und natürlich in den DW-Redaktionen und Außenbüros auf der ganzen Welt.

Um sich für einen der zwölf begehrten Plätze zu qualifizieren, müssen Bewerberinnen und Bewerber ein mehrstufiges Verfahren durchlaufen, kreative Ideen einreichen und sich einem Online-Assessment-Center stellen.

Dazu sucht die DW aufgeschlossene und kritisch denkende Menschen, mit einem Hintergrund in Journalismus, aber auch Quereinsteigerinnen und -einsteiger aus anderen Fachrichtungen, wie Rechts-, Wirtschafts-, oder Naturwissenschaften oder Technik/IT.

Der Bewerbungszeitraum für das Volontariat 2026 startet am 14. Oktober 2024 um 12:00 Uhr mittags deutscher Zeit (UCT+2) und endet am 18. November 2024 um 12:00 Uhr mittags deutscher Zeit (UCT+1). Bewerbungen werden ausschließlich innerhalb des Bewerbungszeitraums und über das Online-Bewerbungsportal der DW entgegengenommen.

Alle Informationen zum Programm und zum Bewerbungsverfahren finden Sie hier.