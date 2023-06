Jhordy Vargas Nogales ist eine kleine Berühmtheit in seinem Dorf Colomi in Bolivien. Schon als 12-Jähriger moderiert er im Radio Escuela, Spanisch für Schulradio, einem Bildungsprogramm der DW Akademie und dem bolivischen Radionetzwerk CEPRA. Rund 20 Lokalradios strahlen die über 100 unterrichtsrelevanten Programme von Radio Escuela aus und erreichen damit in den ländlichen Regionen über 25.000 Schülerinnen und Schüler. Sie hatten so auch während der Pandemie die Möglichkeit, von zuhause aus weiter zu lernen. CEPRA hat zusätzlich Arbeitsmaterialien, wie Broschüren, Arbeitsblätter und Spiele entwickelt und an die Kinder verteilt. So üben sie mit Radio Escuela auch einen kritischen Umgang mit Medien.