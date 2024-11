Neu: Video-Nachrichten zum Deutschlernen

Ab sofort bietet die DW noch mehr Nachrichten zum Deutschlernen – in Form kurzer Video-News und sprachlich vereinfacht für Anfängerinnen und Anfänger. Von Montag bis Freitag können Lernende nun anhand aktueller Nachrichten ihre Sprachkenntnisse verbessern. Die verständlich gesprochenen Videos auf A2-Niveau trainieren das Hör-Seh-Verstehen. Zusätzlich gibt es den vollständigen Text mit Glossar zum Mitlesen und als PDF zum Download. Dies soll insbesondere Lehrkräften den Einsatz im Unterricht erleichtern.

Kurz und leicht – Video-Nachrichten zum Deutschlernen ergänzt ideal das nachrichtliche Sprachlernangebot der DW, das bisher ausschließlich Formate für Fortgeschrittene bereithielt: Langsam gesprochene Nachrichten, adaptierte Textbeiträge und einmal wöchentlich auch Übungen zu Videos aus dem DW-Programm setzten Kenntnisse auf Niveau B1 und höher voraus. Dank Kurz und leicht haben nun auch Anfängerinnen und Anfänger Zugang zu DW-Nachrichten auf Deutsch, und das täglich.

Direktionsübergreifende Zusammenarbeit

Hinter dem neuen Angebot verbirgt sich ein komplexer Herstellungsprozess. “Es war eine herausfordernde Aufgabe, den Produktionsworkflow für die Video-Nachrichten zu erstellen. Er erfolgt abteilungsübergreifend und beinhaltet viele Teilaufgaben bis zum fertigen Produkt. Dass wir bei der Entwicklung so viel Unterstützung inhouse erfahren haben, freut mich sehr”, sagt Kristina Diewald-Orth, die Projektverantwortliche für Kurz und leicht.

Ein herzlicher Dank gelte den Abteilungen Production, News Programs (News and Current Affairs), Licensing (Legal), Production and Requirements Management, Design, Archive and Informations, Studio Bonn und Schnitt Berlin.

Kontakt: bildung@dw.com