MIL-Kenntnisse sind für jede Altersgruppe wichtig

Media and Information Literacy ist in jedem Alter wichtig, besonders aber für Kinder. Deshalb hat die DW Akademie zusammen mit ehemaligen MCI-Stipendiaten und Stipendiatinnen ein MIL-Curriculum für Grundschulkinder erarbeitet und in Kampala, Uganda, getestet. Zwölf Schülerinnen und Schüler im Alter von neun bis 12 Jahren nahmen an den Unterrichtseinheiten teil. Finden Sie heraus, worum es ging.