Jordanien: Unterwegs für die Medienkompetenz

Normalerweise fährt ein Bus in Richtung Universität, um die Studierenden zum Unterricht zu bringen, aber der MIL-Bus des Jordan Media Institutes (JMI) tut genau das Gegenteil. Er verwandelt Parkplätze überall auf dem Campus zu kreativen Lernorten für Media and Information Literacy (MIL) und bringt Medienkompetenz zu Studierenden in ganz Jordanien.

Die Bevölkerung in Jordanien ist jung, rund die Hälfte der Menschen ist unter 24 Jahre alt. Digitale Technologien und Soziale Medien spielen eine zentrale Rolle, doch damit wächst auch die Verbreitung von Desinformation – und der Trend hin zu mehr Polarisierung und Radikalisierung. Dies wurde im Verlauf der COVID19-Pandemie besonders deutlich, und kürzlich auch mit Beginn des Israel-Hamas-Krieges.

Der MIL-Bus ist Teil einer größer angelegten Kampagne, um gegen diese Entwicklungen vorzugehen. Studierenden werden die Grundlagen von Medienkompetent vermittelt und sie lernen, wie sie Medien sicher und verantwortungsvoll nutzen, Informationen prüfen und gegen Hasssprache vorgehen.

"Nach dem Besuch des Buses und der Teilnahme an unseren Trainings, wollen die Studierenden oft mehr zu diesem Thema lernen, zum Beispiel, wie sie ihre Accounts besser schützen, wie sie gegen die Verbreitung von Gerüchten vorgehen oder Fakten online überprüfen können", sagte Rami Eleimat, Projektmanager bei JMI.

Der MIL-Bus hat bereits zahlreiche Universitäten in ganz Jordanien besucht, und dutzende weitere Besuche sind geplant.

Zu Beginn des Jahres reiste der Bus von JMI, einem Partner der DW Akademie, durch das ganze Land und besuchte dabei sechs Regierungsbezirke. Das Projekt hat bereits über 1.200 Bürgerinnen und Bürger erreicht, und die nächste Reise beginnt während der UNESCO Global MIL Week 2024. In diesem Jahr ist Jordanien Ausrichtungsort, und auch das JMI organisiert eine Veranstaltung am Rande der Konferenz.

Den Einfluss weiter stärken

Der MIL-Bus ist nur ein Teil der Arbeit zur Stärkung von Medienkompetenz in Jordanien. Die Family and, Childhood Protection Society (FCPS), ebenfalls Partner der DW Akademie, bildet MIL-Trainerinnen und -Trainer im ganzen Land aus. Die Organisation hat kürzlich ein Multiplikatoren-Training abgeschlossen und auf diese Weise professionelle Trainerinnen und Trainer, Lehrerinnen und Lehrer und Mitarbeitende von NGOs ausgebildet. Die Trainings haben das Ziel, Expertinnen und Experten mit Wissen auszustatten, damit sie anschließend selbst als Ausbildende tätig werden können.

"Multiplikatorinnen und Multiplikatoren spielen eine Wichtige Rolle bei der Verbreitung von MIL, indem sie ihre Fähigkeiten an ein größeres Publikum weitergeben", sagte MIL-Expertin und Trainerin Taghreed Taki. "Sie stärken die Zusammenarbeit, indem sie Netzwerke zwischen Individuen mit gemeinsamen Interessen aufbauen."

MIL-Expertin Taghreed Taki (rechts) bei einem Multiplikatoren-Training in Irbid, Jordanien

Im Rahmen dieses Ansatzes werden Menschen ausgebildet, die einen großen Einfluss haben können, wie Dina Alwahib, die Trainings im ganzen Land angeboten und so aus erster Hand erlebt hat, wie Medien gesellschaftliche Räume im negativen Sinne eingenommen haben.

"Falschinformation und Hassrede haben einen bedeutenden, negativen Einfluss auf die Region", sagte Alwahib. "Aber MIL hilft dabei, kritisches Denken zu fördern und zeigt Menschen, wie sie Medien und ihre Botschaften besser und intensiver analysieren können. So verstehen sie ihren Zweck und können selbst darüber entscheiden, ob sie Quellen für vertrauenswürdig halten oder nicht."

MIL im Klassenzimmer

Inzwischen ist Jordanien Teil der kurzen, aber wachsenden Liste an Ländern, in denen MIL fest im nationalen Lehrplan verankert ist, und entsprechend gefragt sind Trainerinnen wie Alwahib. Neben dem Aufbau des MIL-Buses hat das JMI auch mit der jordanischen Regierung an einem staatlichen MIL-Curriculum gearbeitet, das Medienkompetenz auch in andere Fächer integriert, wie Arabisch, Englisch, Sozialkunde oder Islamstudien.

Im MIL-Bus haben Studierende die Möglichkeit, MIL außerhalb des Klassenraums kennenzulernen.

Rami Elaimat und das JMI sind begeistert von der Möglichkeit, MIL künftig in jeden Klassenraum der Sekundarstufe in Jordanien zu bringen. Die Aufgabe ist groß, auch weil alle Lehreinnen und Lehrer im Bereich MIL ausgebildet werden müssen.

"Das neue MIL-Curriculum ist noch nicht überall umgesetzt worden", sagte Eleimat. "Und wir müssen bis dahin noch 100.000 Lehrerinnen und Lehrer kontaktieren."

Obwohl dies noch einige Zeit in Anspruch nimmt, ist der erste Schritt getan, und Eleimat ist sicher, dass sich die Arbeit lohnt. Mit verschiedenen Ansätzen und vereinten Kräften arbeiten das JMI und die FCPS für eine dauerhafte Veränderung, hin zu einer besser informierten und kritischen Gesellschaft in Jordanien.

In Jordanien arbeitet die DW Akademie zusammen mit den lokalen Partnern Jordan Media Institute (JMI) und der Family and Childhood Protection Society (FCPS). Die Projekte werden unterstützt vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).