Das Programm International Media Studies (IMS) richtet sich an Studieninteressierte aus aller Welt, die in verantwortlichen Positionen im journalistischen Bereich sowie im Kommunikationssektor arbeiten möchten. Der englischsprachige Masterstudiengang richtet sich an Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten sowie an Medienmanagerinnen und -manager aus Hörfunk, TV, Online, Print und Mitarbeitende aus Kommunikationsbereichen.

Das viersemestrige Vollzeitstudium kombiniert die Disziplinen Medien und Entwicklung, Journalismus, Kommunikation und Medienmanagement. IMS ist ein gemeinsames Projekt der Universität Bonn, der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und der DW Akademie.