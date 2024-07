Gemeinsam für die Pressefreiheit: Politische Akteure, Nichtregierungsorganisationen und Medienschaffende aus der ganzen Welt haben sich 2024 in Santiago de Chile versammelt, um den Welttag der Pressefreiheit am 3. Mai zu begehen. Zur Konferenz der UNESCO trugen auch die DW Akademie und Partnerorganisationen mit Diskussionsrunden und Workshops bei. Dabei ging es um Umweltjournalismus, um Desinformation im Superwahljahr und was ihr Journalistinnen und Journalisten entgegensetzen können, sowie um das wirtschaftliche Überleben von Qualitätsmedien. Einmal mehr wurde klar: das Menschenrecht auf Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen kann nur gemeinsam verteidigt werden.