DW Akademie: MFJI-Student Adnan Sidibé gewinnt Faktencheck-Preis

„80% der Betroffenen der Klimakrise sind weiblich“ – das suggerierte ein Facebook-Post des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP). Stimmt nicht – sagt Adnan Sidibé. Er arbeitet für Fasocheck, langjährige Partnerorganisation der DW Akademie in Burkina Faso. In Ouagadougou betreibt die Organisation ein etabliertes Kompetenzzentrum zur Verifizierung von Nachrichten und bildet Medienschaffende im Bereich Faktencheck aus. Seit diesem Semester ist Sidibé zudem Stipendiat des neuen französischsprachigen Studiengangs „Master francophone en journalisme international“ der DW Akademie und der École Publique de Journalisme de Tours der Université de Tours.

Keine Scheu vor großen Namen

Sidibé prüfte den Online-Bericht des UN-Entwicklungsprogramms, auf den sich die Schwesterorganisation mit ihrem Social Media Post bezog, und fand darin eine anders lautende Aussage: 80 Prozent der vom Klimawandel Vertriebenen seien Frauen – Quellenangabe für diese Zahl auch hier Fehlanzeige. Nach der Veröffentlichung seiner Recherchen hat UNDP die Zahl, die bereits von vielen UN- und anderen namhaften internationalen Organisationen sowie in den Medien zitiert wurde, aus ihren Publikationen entfernt. Der Grund: Die Zahl konnte auf keine existierende Statistik zurückgeführt werden.

Für seine Recherchen wurde Sidibé auf dem Africa Facts Summit in Accra, Ghana, am 10. Oktober 2024 mit dem begehrten Preis „Fact-Check of the Year by a Professional Fact-Checker“ geehrt. Der 24 Jahre alte Burkinabè hat sich gegen etwa 250 Bewerbungen aus 29 Ländern durchgesetzt.

Der Africa Facts Summit wird jährlich von Africa Check, einer der größten und renommiertesten Fact-Checking-Organisationen auf dem afrikanischen Kontinent, ausgerichtet.