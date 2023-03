Head of Academic Education and Training

Prof. Dr. Schmidt studierte Wirtschaftswissenschaften und war als Marketingmanager und Berater für zahlreiche Unternehmen tätig. 1995 wechselte er zur Deutschen Welle und arbeitete seitdem in unterschiedlichen Führungspositionen. Von 2006 an war er Wissenschaftlicher Leiter und Verwaltungsleiter der DW Akademie, Anfang 2019 übernahm er die Funktion Head of Academic Education and Training.