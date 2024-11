Communication Consultancy: Empower your facts

Das Team Communication Consultancy der DW Akademie arbeitet jenseits der traditionellen Medien überwiegend mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, Universitäten und anderen Institutionen im Globalen Süden. Wir bieten unser umfassendes Know-how zur Strategieentwicklung an, damit ihre Standpunkte in der Öffentlichkeit gehört und diskutiert werden.

Unsere Dienstleistungen basieren auf bewährten Methoden und sind auf die Herausforderungen einer digitalisierten Öffentlichkeit ausgerichtet. Kunden schätzen unseren praxisorientierten Ansatz ebenso wie das umfassende Experten-Netzwerk. Wir unterstützen unsere Partner dabei eine effektive Kommunikation aufzubauen, Desinformation zu bekämpfen und Fakten wieder in den Vordergrund zu rücken.

Transparenz als Ziel

Freier Zugang zu Informationen für alle: Dafür steht die DW Akademie. Die Internationale Kommunikationsberatung hat sich zum Ziel gesetzt, den demokratischen Diskurs in unseren Schwerpunktregionen zu unterstützen. Denn damit Journalisten ihrer Arbeit nachgehen können, müssen ihnen sprechfähige Verantwortliche in Regierungsstellen, Verbänden und zivilgesellschaftlichen Organisationen gegenüberstehen. Unser Anliegen ist es, allen Teilen der Gesellschaft eine Stimme zu geben.



Wir engagieren uns in Ländern, die sich im demokratischen Übergang befinden - komplementär zur Medienentwicklung der DW Akademie. Und stets mit dem Ziel, dass Medien und Öffentlichkeit jederzeit, umfassend und transparent informiert werden.

Für einen demokratischen Diskurs

Als Deutschlands führender Anbieter für internationale Medienentwicklung steht die DW Akademie dafür, die Entwicklung freier, transparenter Mediensysteme zu unterstützen. Dadurch wollen wir den Zugang aller gesellschaftlichen Akteure zu Informationen ermöglichen und damit die Meinungsfreiheit stärken.

Komplementär dazu hat sich die Internationale Kommunikationsberatung als eine Säule des Medientrainings zum Ziel gesetzt, bei der anderen Seite, also der Regierungs- und Verwaltungsebene, für Offenheit und Transparenz zu werben. Wir wollen aber auch dazu beitragen, dass alle Teile der Zivilgesellschaft, wie Nichtregierungsorganisationen (NRO), Verbände und andere gesellschaftliche Gruppierungen, in der Öffentlichkeit gehört werden.



Unser Grundgedanke: Damit Journalisten ihrer demokratischen Kontrollfunktion tatsächlich nachgehen und die Öffentlichkeit umfassend informieren können, müssen ihnen kompetente gesellschaftliche Akteure gegenüberstehen. Also solche, die mit ihnen kooperieren und ihnen die notwendigen Informationen in einer verständlichen Form zur Verfügung stellen. Journalisten brauchen für ihren anspruchsvollen und komplexen Beruf Ansprechpartner, die fähig und auch bereit sind, ihr Handeln nachvollziehbar zu machen.

Glaubwürdigkeit steht an erster Stelle

Dazu gehört, auch in Krisensituationen klar und eindeutig zu kommunizieren, statt "auf Tauchstation" zu gehen oder Sachverhalte zu verschleiern. Unsere Internationale Kommunikationsberatung stärkt diesen Prozess in Transformationsstaaten, in denen die DW Akademie auch in der Medienentwicklung aktiv ist. Wir unterstützen vor Ort verschiedene Institutionen, Ministerien und Interessensgruppen mit längerfristigen Projekten, die wir im Auftrag des Auswärtigen Amts und des Bundesministeriums für internationale Zusammenarbeit (BMZ) umsetzen.



In Tunesien sind wir seit 2012, also bereits kurz nach Beginn des "Arabischen Frühlings", in Pressestellen unterschiedlicher Ministerien aktiv. Dadurch konnte die DW Akademie bereits in einem sehr frühen Stadium des Übergangs zur Demokratie Vertrauen aufbauen. Es geht darum, ein für Tunesien neues Verständnis von Pressearbeit zu verankern und damit den Reformprozess zu unterstützen. Seitdem sind Projekte in weiteren Ländern wie Kambodscha, Bhutan und der Ukraine dazugekommen.

Journalisten als Partner, nicht als Feinde



Wie muss eine Pressemitteilung aussehen, damit sie wirklich verstanden wird? Was macht eine informative Homepage eines Ministeriums aus? Wie organisiert man eine gute Pressekonferenz, und wie nimmt man die Anliegen der Journalisten ernst? Gemeinsam mit den Verantwortlichen vor Ort entwickeln wir Strategien für eine transparente Pressearbeit. Unsere Berater spielen konkrete Krisenszenarien durch und unterstützen dabei, die Strukturen in den Pressestellen so anzupassen, dass die Mitarbeiter auch auf brenzlige Situationen schnell und angemessen reagieren können.



Dazu kommen Medientrainings für Pressestellen-Mitarbeiter in Ministerien und Nichtregierungsorganisationen (NRO), in denen wir sie gezielt auf Auftritte vor der Kamera und für Pressestatements vorbereiten. So trainieren und beraten wir seit 2014 auch ukrainische NRO und Wahlbeobachter aus der Ukraine und Russland.



Es ist uns aber auch ein Anliegen, den Meinungsbildungsprozess in entwickelten demokratischen Staaten lebendig zu erhalten. Dafür ist es wichtig, dass Nichtregierungsorganisationen, Verbände und andere gesellschaftliche Gruppierungen darin geschult werden, ihre Botschaften zu transportieren - auch unter den Bedingungen einer zunehmend heterogenen und schnelllebigen Medienwelt.